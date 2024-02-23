Позывной «Кузбасс». Как фронтовик-поэт Дорофеев достучался до сердец солдат

Едут танки, летят самолёты, артиллерии залпы гремят, но в войне всех главнее пехота. Ноги в берцах победы твердят. Под огнём, где ползком, где бросками, на броне, но всегда впереди. Фронт врага разбирают руками, страх оставив давно позади. Каждый бой — их мужская работа, звуки взрывов привычны вполне, и пропитаны кровью и потоммысли их и дела на войне. Они носят знакомые лица, и глаза, что печалью мудры. Их упрямых фигур враг боится, они духом и верой тверды. Мы их подвигов часто не знаем, в сводках редко расскажут про них. Они боги переднего края, а тот край не приемлет других. Шаг за шагом, за выстрелом выстрел, поминая друзей… на путиобороны противника грызли, чтоб скорей до заката дойти. Придёт день долгожданный — Победы, край передний упрётся в покой! Без войны и обстрелов рассветывозвратятся с богами домой.