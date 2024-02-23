Поговорки на русском и шведский стол как в Европе: чем удивит вновь открытая КНДР

Девушка в обменнике Владивостока, которая продавала мне доллары, взяла обещание по прилете обязательно рассказать, как прошла поездка. Сотрудница на паспортном контроле долго расспрашивала: а правда ли, что там нельзя фотографировать, а действительно ли ночью в домах отключают свет, а проверяли ли у вас телефон на выезде? Друзья подшучивали: главное — вернись. Наверное, ни одна моя поездка не вызывала столько интереса, как эта внезапная командировка в Корейскую Народно-Демократическую Республику — страну, закрытую для туристов с начала пандемии коронавируса.
Договориться после значительного перерыва о возобновлении туров в КНДР удалось по инициативе губернатора Приморья Олега Кожемяко. Первая поездка из России в Страну утренней свежести состоялась 9 февраля, а следующая группа отправится уже в начале весны — с 8 по 11 марта.
Как показывает опыт, главная ценность любой поездки, помимо потрясающих видов, новых мест и обилия впечатлений, — это люди. Желающих поехать в КНДР набралось 100 человек. По географии участников смело можно составлять карту: Новосибирск, Ангарск, Южно-Сахалинск, Москва, Находка и даже Калининград. Цели у всех тоже разные: кто-то ставит точку на карте и приближается к списку россиян, которые посетили все страны мира, кому-то интересно увидеть государства бывшего соцлагеря. За плечами уже есть Куба, Черногория, Хорватия, Македония — и вот теперь КНДР. В составе делегации оказалась даже команда детей-спортсменов из Арсеньева, которые провели тренировочные сборы.
Только доллары
Итак, что я узнала о КНДР, какие мифы удалось развеять, а какие утверждения оказались верными? Для начала стоит сказать, что туристов здесь ждут и готовы им предоставить самые комфортные условия, атмосфера дружелюбная, но есть определенные нюансы. Для посещения вам потребуется виза (30$) и аккредитованное российское турагентство, поехать самостоятельно в страну нельзя. Визит возможен только в составе организованной группы по заявленному маршруту, и обойдется он примерно в 800 долларов.
В списке запрещенных к провозу вещей стандартный перечень, за небольшим исключением — нельзя в страну ввозить и вывозить из нее национальную валюту (воны). А при декларации стоит указать всю аппаратуру, в том числе и телефон. Забегая вперед, скажу, что снимать и фотографировать в стране можно, но стоит соблюдать несколько правил. Первое и основное — в фокус не должны попадать объекты военной инфраструктуры и сами военные, также под запретом стройка и рабочие, а еще, что было достаточно неожиданно, панорамный вид на Пхеньян с площадки монумента идей Чучхе.
Но вернемся к организационным моментам. Перелет из Владивостока в Пхеньян занимает 1,5 часа и выполняется северокорейским авиаперевозчиком. В полете вам предложат перекус — бургер и напитки. По словам моего соседа, мальчишки из команды олимпийского резерва из Арсеньева, достаточно вкусно. В качестве расчетной валюты туристы везут с собой доллары. Чтобы понять актуальный курс, местную цену в вонах нужно разделить на 110 — и получится сумма в долларах. Стоимость воды и пива в среднем составляет 1 доллар, эспрессо в баре отеля обойдется в 3,5 доллара, а капучино — в 5, ужин по формату «шведский стол» стоит 10−12 долларов.
Первая остановка
В холле аэропорта в Пхеньяне нас встречали не только гиды корейской международной туристической компании, которые сопровождают всю поездку, но и телевидение. Прилет туристов из России — достаточно громкое событие для страны. Гиды прекрасно говорят по-русски, знают наши поговорки и вовремя их вставляют. Например, такую: «В чужой монастырь со своим уставом не ходят».
Что ж, послушно убираю телефон и внимательно смотрю по сторонам. Нас везут по новой дороге, вдоль которой кипит бурная стройка — современный жилой район для студентов. Гид бойко отвечает на наши вопросы: нет, квартиру в КНДР нельзя купить, да, жилье получают бесплатно все граждане страны. Старший сын обычно остается жить с родителями, чтобы заботиться о них, а младшие дети подают заявку и обычно через год-два получают жилплощадь. Зачастую это происходит после свадьбы. Кстати, проблем с женитьбой нет, как правило, все находят себе пару.
Но вернемся к стройке, она поражает масштабами, домов много, работа кипит постоянно. В стране шестидневная трудовая неделя, рабочий день длится с 6 до 18 часов, а в субботу к общему делу присоединяются трудовые коллективы студентов.
Постепенно приближаемся к Пхеньяну, машин на дорогах немного, но они есть. Чаще всего встречаются китайские бренды. Обращаю внимание на то, что очень чисто, просторно и достаточно много людей на улицах. Мой сосед по автобусу знает корейский и методично переводит встречающиеся вывески: книжный магазин, продуктовый, ремонт холодильников, парикмахерская, — стандартный набор сервисных помещений первых этажей многоквартирных домов. Общественный транспорт разнообразный: и троллейбус, и трамвай, и метро. Любопытный момент: борта чистеньких троллейбусов украшают красные звезды, оказалось, что их получают за каждые 50 000 километров безаварийной езды. Делаю вывод, что шоферы здесь — профи.
Наша первая остановка в Пхеньяне — монумент на возвышенности Мансудэ, где расположены бронзовые статуи великого вождя товарища Ким Ир Сена и великого руководителя товарища Ким Чен Ира. Здесь есть еще одна важная рекомендация для желающих сделать фотографию на память — фигуры вождей следует снимать строго в полный рост, а если вы хотите и сами попасть на снимок, стоять следует прямо, не загораживая памятник.
Второе знаковое место — мемориал «Освобождение», воздвигнутый в память о советских воинах, погибших при освобождении Кореи от японских колонизаторов. Монумент украшают тексты на корейском и русском языках, скульптурные рисунки символизируют дружбу наших народов. Несмотря на достаточно насыщенную экскурсионную программу, успеваю немного прогуляться по прилегающему парку и насладиться видами, которые открываются на город.
Дальше по программе — Дворец школьников района Мангёндэ и концерт, который до нас смотрел великий маршал товарищ Ким Чен Ын. Выступление очень красивое, яркое и зрелищное. Четко отточенные движения, разнообразные сюжеты и номера. На время даже забываю, что нахожусь в одной из самых закрытых стран мира, и просто наслаждаюсь представлением детей.
Уже в автобусе гид рассказывает, что посещение кружков для детей в КНДР также бесплатное. Еще до концерта мы успели увидеть несколько классов — занятия по аккордеону, каллиграфии и вышивке. Школьные каникулы летом длятся один месяц, зимой — полтора. Обучение занимает 12 лет, включает детский сад и среднее полное образование.
Грандиозный масштаб
Завершаем экскурсию по Пхеньяну посещением монумента идей Чучхе на берегу реки Тэдонган. Здесь памятник, построенный в честь 70-летия Ким Ир Сена, высотой 170 метров. Внутри лифт, который за 10$ поднимает на верхнюю смотровую площадку — ту самую, где запрещены фото и видео панорамы Пхеньяна. Но вид открывается чудесный. Высота постамента и обелиска из белого гранита — 150 метров, а сверху — 20-метровый факел. Перед обелиском — скульптурный ансамбль с изображением трех фигур: рабочего, крестьянки и интеллигента, которые подняли в руках молот, серп и кисть.
Улица поблизости украшена гирляндами, противоположный берег реки бросает яркие отблески огней в воду. Здесь ночной Пхеньян производит яркое впечатление.
По пути в гостиницу уговариваем гида на минутку заехать и посмотреть на площадь Ким Ир Сена, она расположена на противоположном берегу реки Тэдонган прямо напротив монумента идей Чучхе. Эта площадь одна из самых крупных в мире. Она может вместить более чем 100 000 человек и является главным местом в стране для проведения военных парадов, митингов, демонстраций.
Завершаем долгий день в гостинице, для нас готов шведский стол, блюда разнообразные и не сильно острые. Рыба, курица, рис, овощи, закуски и любимая многими приморцами кимчи, прохладительные напитки.
День оказался насыщенным, а впереди не менее интересная программа. «КП» обязательно отдельно расскажет о горнолыжном курорте Масикрен, особенно учитывая, что нам есть с чем сравнить: склоны в Приморье и на Сахалине мы лично покорили ранее.