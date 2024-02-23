Поговорки на русском и шведский стол как в Европе: чем удивит вновь открытая КНДР

В списке запрещенных к провозу вещей стандартный перечень, за небольшим исключением — нельзя в страну ввозить и вывозить из нее национальную валюту (воны). А при декларации стоит указать всю аппаратуру, в том числе и телефон. Забегая вперед, скажу, что снимать и фотографировать в стране можно, но стоит соблюдать несколько правил. Первое и основное — в фокус не должны попадать объекты военной инфраструктуры и сами военные, также под запретом стройка и рабочие, а еще, что было достаточно неожиданно, панорамный вид на Пхеньян с площадки монумента идей Чучхе.