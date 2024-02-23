В музее городского быта Иркутска открыли выставку «Кофейные сплетни»

Изысканные изделия из фарфора, фаянса, металла и стекла будут представлены на экспозиции, включая кофейники, сахарницы, сливочники, чашки, десертные сервизы, а также тарелки для десертов, созданные на Хайтинской фабрике. Не пропустите возможность увидеть около 60 уникальных экспонатов на этой захватывающей выставке! Посещение выставки возможно до мая 2024 года.