«За здоровый образ жизни»: Хабаровский край вошел в число регионов с более низким уровнем ЗОЖ

С 2020 по 2022 годы распространенность ЗОЖ сокращалась, и доля строгих приверженцев упала до 7,2%, уменьшившись примерно на шесть миллионов человек за три года. В 2023 году интерес к заботе о здоровье начал расти: 9,1% россиян придерживались строгих принципов ЗОЖ, а 53% были умеренными зожниками. 37,8% населения игнорировали основные правила здорового образа жизни.