«За здоровый образ жизни»: Хабаровский край вошел в число регионов с более низким уровнем ЗОЖ

В 2023 году количество россиян, придерживающихся здорового образа жизни, выросло на 2,4 миллиона человек, достигнув 11 миллионов. В то же время число антизожников уменьшилось на 2,9 миллиона человек, что составило 5,9%. Таким образом, количество россиян без вредных привычек вернулось к уровню 2020 года.
Пять правил для здорового образа жизни
Люди считаются с «высокой приверженностью здоровому образу жизни», если они соблюдают пять простых правил:
— Едят каждый день не менее 400 граммов овощей и фруктов.
— Практикуют физические упражнения: либо умеренные 150 минут в неделю, либо интенсивные 75 минут.
— Не употребляют больше пять граммов соли в день.
— Не курят.
— Ограничивают себя в алкоголе: мужчины — не более 168 граммов чистого спирта в неделю (примерно соответствует 0,4 литра водки или другого алкоголя крепостью 40 градусов, двум бутылкам вина крепостью 12 градусов либо 3,5 литра пива крепостью 4,7 градуса), женщины — не более 84 граммов (0,2 литра крепкого алкоголя, либо одна бутылка вина, или 1,8 литра пива).
Люди с удовлетворительным ЗОЖ могут не так строго придерживаться всех правил здорового образа жизни. Они могут нарушать одно из них, но, как и ортодоксальные зожники, не должны курить.
В категорию антизожников попадают россияне, которые курят или нарушают два или более других правил здорового образа жизни.
Регионы с наиболее здоровым образом жизни
В 57 регионах России растет число людей, которые серьезно относятся к своему здоровью. В Ханты-Мансийском автономном округе произошло небывалое увеличение зожников. Подобный рост был замечен и в Ивановской области.
Однако в трети регионов замечается снижение числа сторонников строгого здорового образа жизни. Это касается Еврейской автономной области, Приморского края, Адыгеи, Белгородской, Самарской, Кировской, Курской, Новосибирской областей, Башкортостана и Мордовии.
Аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza определила на основе данных Росстата, что в 2019 году доля строгих зожников составила 12%, самая высокая за пять лет, а доля попустительски настроенных к здоровью составила 50%.
С 2020 по 2022 годы распространенность ЗОЖ сокращалась, и доля строгих приверженцев упала до 7,2%, уменьшившись примерно на шесть миллионов человек за три года. В 2023 году интерес к заботе о здоровье начал расти: 9,1% россиян придерживались строгих принципов ЗОЖ, а 53% были умеренными зожниками. 37,8% населения игнорировали основные правила здорового образа жизни.
Аналитики составили рейтинг регионов с самым здоровым образом жизни, учитывая количество строгих зожников, умеренных зожников и антизожников. Большее число баллов соответствовало большей распространенности среди населения здорового образа жизни.
В рейтинге регионов с самым нездоровым образом жизни лидирует Еврейская автономная область (62 балла), за ней идут Сахалинская область (112 баллов), Чукотский автономный округ (128 баллов), Москва (130 баллов), Якутия (141 балл), Красноярский край (153 балла), Пензенская область (155 баллов), Хабаровский край (169 баллов), Амурская область (186 баллов) и Орловская область (199 баллов).
Здоровый образ жизни среди женщин распространен в полтора раза чаще, чем у мужчин. В 2023 году доля женщин, следящих за здоровьем и не имеющих вредных привычек, составила 10,9% (7,2 миллиона человек), в то время как доля мужчин составила 7% (3,8 миллиона человек). Таким образом, численное превосходство здоровых женщин над мужчинами составляет 1,9 раза, как и годом ранее.
В целом, в России больше людей, предпочитающих здоровый образ жизни, на Кавказе и в Южных регионах, а меньше — на Дальнем Востоке и в Сибири. Это объясняется как культурными особенностями, так и экономическими факторами.
Минимальная доля адептов ортодоксального ЗОЖ наблюдалась в Магаданской области (1,1% от всего населения от 15 лет и старше) и Еврейской автономной области (1,6%, причем представленная только женской частью населения).