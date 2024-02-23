Два новых автобуса вышли на маршруты в Вяземском районе

— В новых автобусах есть всё для удобства пассажиров: выдвижная ступенька на входе, кнопка вызова водителя, ремни безопасности. Жители поселений, которые уже успели воспользоваться новым транспортом, отмечают ещё одно его преимущество, актуальное для дальневосточных ветров и морозов: в автобусах очень тепло, — отметил глава администрации Вяземского района Александр Усенко. Один из двух новых автобусов обслуживает отдалённые поселения: Кукелево, Шумный и так далее. Другой ходит по пригородным маршрутам в Аван, Венюково, Забайкальский и Садовое. Внутригородские рейсы Вяземского обслуживают уже имеющиеся в парке муниципального перевозчика автобусы большей вместимости. Готова заявка на покупку ещё одного нового автобуса ПАЗ с увеличенным числом пассажирских мест.