Два новых автобуса вышли на маршруты в Вяземском районе

Второй новенький пассажирский автобус вышел на маршруты в Вяземском районе Хабаровского края. Два ПАЗа-32053 приобретены по губернаторской госпрограмме развития транспортной системы региона. Об этом рассказал глава районной администрации Александр Усенко, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— В новых автобусах есть всё для удобства пассажиров: выдвижная ступенька на входе, кнопка вызова водителя, ремни безопасности. Жители поселений, которые уже успели воспользоваться новым транспортом, отмечают ещё одно его преимущество, актуальное для дальневосточных ветров и морозов: в автобусах очень тепло, — отметил глава администрации Вяземского района Александр Усенко. Один из двух новых автобусов обслуживает отдалённые поселения: Кукелево, Шумный и так далее. Другой ходит по пригородным маршрутам в Аван, Венюково, Забайкальский и Садовое. Внутригородские рейсы Вяземского обслуживают уже имеющиеся в парке муниципального перевозчика автобусы большей вместимости. Готова заявка на покупку ещё одного нового автобуса ПАЗ с увеличенным числом пассажирских мест.
Напомним, что по решению главы региона Михаила Дегтярева впервые за многие годы муниципалитетам из краевого бюджета предоставляют субсидии для приобретения автобусов по 50 миллионов рублей ежегодно. Благодаря этому в районах уже купили 13 новых транспортных средств. Привлекает правительство региона и федеральные средства.
Так, за счет специальных казначейских кредитов в 2024 году планируется приобретение 48 автобусов большого и среднего классов для использования на регулярных маршрутах межмуниципального сообщения, а также 16 троллейбусов и 10 трамваев для города Хабаровска.