Приморскстат к 23 Февраля рассказал, какие мужчины живут в Приморье

Статистику по структуре мужского населения Приморского края ко Дню защитника Отечества опубликовали на сайте Приморскстата.
По данным государственной статистики, на начало 2023 года в Приморье мужчин было меньше, чем женщин — 47% населения, это 851,3 тысячи человек. Горожан среди мужского населения оказалось 78%.
Распределение по возрастам такое: 19% мужчин — до 15 лет, 66% — от 16 до 61 года, 62 года и старше — 15%. Средний возраст мужчин в Приморье составляет 38 лет.
Выборочное обследование в 2022 году показало, что чаще в Приморье работают мужчины: они занимают 52% трудовой силы, из них высшим образованием располагает четвёртая часть. Средний возраст приморца-труженика — 42,5 года.
Перевешивают мужчины и в бизнесе: среди индивидуальных предпринимателей их 55%, занимаются своим делом в среднем люди 30−39 лет.
Больше всего мужчин в строительстве, энергетике и добыче полезных ископаемых.
Приверженцев здорового образа жизни среди мужского населения Приморья всего 1%, а ежедневно едят нужное количество овощей и фруктов 3% мужчин. Физкультурой и спортом занимаются 13% приморцев.