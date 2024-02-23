Морозы ожидаются в пятницу на большей части территории Казахстана

«На большей части республики сохраняется морозная погода без осадков, лишь на юге, юго-востоке, востоке в центре страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняются осадки, преимущественно в виде снега, гололед, низовая метель, усиление ветра. По РК ожидается туман. Сохраняется сильный мороз на севере, востоке Восточно-Казахстанской области −42, на востоке области Абай −40», — говорится в сообщении.
В Астане переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 2−7 метров в секунду. Температура воздуха ночью −26−28, днем −15−17.
В Алматы переменная облачность, без осадков. Ночью туман. Ветер юго-восточный 2−7 метров в секунду. Температура воздуха ночью −8−10, днем 0−2.
В Шымкенте переменная облачность, ночью снег, днем осадки (дождь, снег), туман, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью −3−5, днем 0+2.
В Акмолинской области на юге и востоке снег. Днем −13−18, ночью −29−34.
В Алматинской области днем на севере и юге в горах снег. Днем 0−5, ночью −5−10.
В области Жетысу днем на западе, юге и востоке в горах снег. Днем −4+1, ночью −10−15.
В Туркестанской области в горах местами днем дождь со снегом, ночью снег. Днем −3+2, ночью −2−7.
В Западно-Казахстанской области без осадков. Днем −10−15, ночью −22−27.
В Атырауской области тоже без осадков. Днем 0−5, ночью −10−15.
В Мангистауской области осадков не ожидается. Днем −2+3, ночью −3−8.
В Актюбинской области тоже без осадков. Днем −15−20, ночью −25−30.
В Костанайской области осадков не ожидается. Днем −18−23, ночью −30−35.
В Северо-Казахстанской области без осадков. Днем −20−25, ночью −32−37.
В Павлодарской области тоже без осадков. Днем −15−20, ночью −27−32.
В Карагандинской области снег. Днем −13−18, ночью −15−20.
В области Улытау снег. Днем −13−18, ночью −15−20.
В Восточно-Казахстанской области без осадков. Днем −12−17, ночью −32−37.
В области Абай днем на западе и в центре снег. Днем −12−17, ночью −30−35.
В Кызылординской области ночью на востоке снег. Днем −4+1, ночью −10−15.
В Жамбылской области днем на севере и юге в горах, ночью на всей территории снег. Днем 0−5, ночью −3−8.
«В ближайшие сутки на горных реках юга, юго-востока и востока в связи с прогнозами осадков будут наблюдаться колебания водности», — предупредили синоптики.