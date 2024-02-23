Морозы ожидаются в пятницу на большей части территории Казахстана

«На большей части республики сохраняется морозная погода без осадков, лишь на юге, юго-востоке, востоке в центре страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняются осадки, преимущественно в виде снега, гололед, низовая метель, усиление ветра. По РК ожидается туман. Сохраняется сильный мороз на севере, востоке Восточно-Казахстанской области −42, на востоке области Абай −40», — говорится в сообщении.