Мэр Хабаровска поздравил горожан с Днем защитника Отечества

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук поздравил горожан с Днем защитника Отечества. В своей речи он поблагодарил ветеранов, за то, что они во все время стояли на защите нашей Родины, бесстрашно сталкиваясь с любыми посягательствами на независимость Отчизны. В настоящее время вся страна сплотилась в поддержке военнослужащих, и мэр уверен — мы одержим победу в это нелегкое время.
«Для каждого жителя России, Хабаровского края и города воинской славы Хабаровска 23 февраля олицетворяет глубочайшее уважение к людям ратного труда всех поколений. Искренне поздравляю всех с праздником, с Днем защитника Отечества! Желаю крепкого здоровья, благополучия вам и вашим близким. Пусть всегда с нами будет только Победа — символ геройства, доблести и отваги», — поздравил Сергей Кравчук.