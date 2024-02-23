Мэр Хабаровска поздравил горожан с Днем защитника Отечества

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук поздравил горожан с Днем защитника Отечества. В своей речи он поблагодарил ветеранов, за то, что они во все время стояли на защите нашей Родины, бесстрашно сталкиваясь с любыми посягательствами на независимость Отчизны. В настоящее время вся страна сплотилась в поддержке военнослужащих, и мэр уверен — мы одержим победу в это нелегкое время.