Сергей Шелест показал своё армейское фото в честь праздника

Глава Омска Сергей Шелест поздравил горожан с 23 февраля и выложил в телеграм-канале своё армейское фото.
«За всю историю нашей страны этот праздник менял своё название четыре раза, но, несмотря на это, его смысл ни разу не претерпевал изменений, и сегодня мы чествуем тех, кто верой и правдой защищал и защищает интересы России», — пишет глава города.
Отдельно он поблагодарил участников спецоперации за каждодневный подвиг, восстановление мировой справедливости и сохранение устоев россиян.
На прошлой неделе бойцов СВО и тех, собирает им посылки, поблагодарил губернатор Виталий Хоценко. Мы писали, что жители Кормиловского района пожертвовали в зону СВО новый УАЗ, который наполнили гуманитарным грузом.