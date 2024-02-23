Во Владивостоке восстанавливают работу котельных

В некоторых районах Владивостока внезапно отключили электроснабжение и воду вечером 22 февраля. Сотрудники КГУП «Примтеплоэнерго» сразу же начали разбираться в произошедшем. Специалисты Все объекты Примтеплоэнерго были оперативно переведены на резервные источники электропитания — дизель-генераторы — за исключением мазутной котельной № 61. В настоящее время и на этом объекте возобновлена работа оборудования и ведется поднятие параметров теплоносителя. Об этом сообщил главный инженер КГУП «Примтеплоэнерго» Вячеслав Бабич.