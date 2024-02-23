Во Владивостоке восстанавливают работу котельных

Проблема на сетях «Дальневосточной распределительной сетевой компании» (ДРСК), питающих объекты Примтеплоэнерго, произошла во Владивостокском городском округе в четверг, 22 февраля, в 20:30. Ночью из-за отключения электроэнергии была приостановлена работа котельных № 3, 14, 22, 37, 38, 61, 79, 83 и 86. В оперативном порядке сотрудники предприятия перевели объекты на резервные автономные источники электропитания.
«Сотрудники Примтеплоэнерго всю ночь находились на рабочих местах для обеспечения потребителей теплоснабжением, тепло подавалось в штатном режиме всем абонентам. Непростая ситуация сложилась на котельной № 61, расположенной по адресу Шоссейная 2я, 1а. Из-за энергоемкого оборудования котельной не удалось подключить к запасному источнику питания. Котельная запущена после восстановления электроэнергии. В настоящее время ведется восстановление параметров теплоносителя. Полный возврат к нормативу ожидается до 17 часов», — отметил Вячеслав Бабич.
Остальные объекты Примтеплоэнерго во Владивостокском городском округе подают отопление в штатном режиме.