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Во Владивостоке восстанавливают работу котельных

В некоторых районах Владивостока внезапно отключили электроснабжение и воду вечером 22 февраля. Сотрудники КГУП «Примтеплоэнерго» сразу же начали разбираться в произошедшем. Специалисты Все объекты Примтеплоэнерго были оперативно переведены на резервные источники электропитания — дизель-генераторы — за исключением мазутной котельной № 61. В настоящее время и на этом объекте возобновлена работа оборудования и ведется поднятие параметров теплоносителя. Об этом сообщил главный инженер КГУП «Примтеплоэнерго» Вячеслав Бабич.
Источник: КГУП "Примтеплоэнерго"

Проблема на сетях «Дальневосточной распределительной сетевой компании» (ДРСК), питающих объекты Примтеплоэнерго, произошла во Владивостокском городском округе в четверг, 22 февраля, в 20:30. Ночью из-за отключения электроэнергии была приостановлена работа котельных № 3, 14, 22, 37, 38, 61, 79, 83 и 86. В оперативном порядке сотрудники предприятия перевели объекты на резервные автономные источники электропитания.

«Сотрудники Примтеплоэнерго всю ночь находились на рабочих местах для обеспечения потребителей теплоснабжением, тепло подавалось в штатном режиме всем абонентам. Непростая ситуация сложилась на котельной № 61, расположенной по адресу Шоссейная 2я, 1а. Из-за энергоемкого оборудования котельной не удалось подключить к запасному источнику питания. Котельная запущена после восстановления электроэнергии. В настоящее время ведется восстановление параметров теплоносителя. Полный возврат к нормативу ожидается до 17 часов», — отметил Вячеслав Бабич.

Остальные объекты Примтеплоэнерго во Владивостокском городском округе подают отопление в штатном режиме.

ЖКХ