Михаил Дегтярев поздравил хабаровчан с Днём защитника Отечества

— Низкий поклон ветеранам и труженикам тыла Великой Отечественной войны, участникам локальных конфликтов. Ваши наследники сегодня героически защищают людей на наших исторических территориях Малороссии и Новороссии. Сегодня в этом зале те, кто не так давно вернулся с передовой. Спасибо за ваш ратный труд! На вас будут равняться будущие поколения! Сплочение, единство и верность курсу главы нашего государства — залог сохранения Отечества, его безопасности, — подчеркнул Михаил Дегтярев.