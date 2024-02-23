Михаил Дегтярев поздравил хабаровчан с Днём защитника Отечества

В Доме офицеров Восточного военного округа в Хабаровске состоялся торжественный прием в честь Дня защитника Отечества. Ветеранов и военнослужащих поздравили губернатор Михаил Дегтярев и врио командующего войсками Восточного военного округа, генерал-лейтенант Михаил Носулев, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Низкий поклон ветеранам и труженикам тыла Великой Отечественной войны, участникам локальных конфликтов. Ваши наследники сегодня героически защищают людей на наших исторических территориях Малороссии и Новороссии. Сегодня в этом зале те, кто не так давно вернулся с передовой. Спасибо за ваш ратный труд! На вас будут равняться будущие поколения! Сплочение, единство и верность курсу главы нашего государства — залог сохранения Отечества, его безопасности, — подчеркнул Михаил Дегтярев.
Глава региона также напомнил: сегодня Хабаровский край вместе со своими бойцами, вместе с армией. В регионе работают 104 пункта сбора гуманитарной помощи, весь промышленный потенциал направлен на укрепление боевых позиций. Вниманием и заботой также окружены и семьи бойцов: на сегодняшний день в Хабаровском крае действуют 27 мер поддержки.
— Уважаемые защитники Отечества! Вместе мы преодолеем любые вызовы! Единство и верность курсу президента Владимира Владимировича Путина -залог нашей Победы! Желаю Вам крепкого здоровья и успехов в ратном деле, благополучия вашим родным и близким. А тем, кто выполняет свой долг на передовой, — боевой удачи! Веры, надежды и любви! Ведь любовь к России и Хабаровскому краю -это то, что нас объединяет! — подытожил Михаил Дегтярев.
Торжественная часть собрания продолжилась церемонией награждения. Губернатор лично вручил благодарности лучшим военнослужащим. В их числе — заместитель командира батареи — начальник расчета зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона, старший лейтенант, Герой России Александр Шаров и старший сапер гвардии сержант Данил Зотов.