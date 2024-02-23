Омские статистики рассказали, как выглядит социальный портрет мужчин региона

Омскстат представил социально-демографический портрет мужчин Омской области ко Дню защитника Отечества. Всего в регионе 845 тысяч представителей сильного пола, они составляют 46,1% всего населения. По словам статистиков, на 1 000 женщин в области приходится 856 мужчин.
Средний возраст мужчин в Омской области — 37,9 лет. Больше половины из них стараются вести здоровый образ жизни, а за последние два года 56% из них прошли диспансеризацию. Около 12% мужчин бросили курить. Более 40% представителей сильного пола носят очки или контактные линзы.
Что касается сферы деятельности, то более 70 тысяч мужчин работают в сфере строительства. Около 66 тысяч омичей работают в обрабатывающей промышленности, а около 64 тысяч — в сфере торговли, ремонта автомобилей и мотоциклов. Ещё 60 тысяч мужчин занимаются сельским хозяйством, охотой и рыболовством. Примерно 56 тысяч работают в сфере государственного управления и социального обеспечения.