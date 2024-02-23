Омские статистики рассказали, как выглядит социальный портрет мужчин региона

Что касается сферы деятельности, то более 70 тысяч мужчин работают в сфере строительства. Около 66 тысяч омичей работают в обрабатывающей промышленности, а около 64 тысяч — в сфере торговли, ремонта автомобилей и мотоциклов. Ещё 60 тысяч мужчин занимаются сельским хозяйством, охотой и рыболовством. Примерно 56 тысяч работают в сфере государственного управления и социального обеспечения.