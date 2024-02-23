Весновей: почему 23 февраля нельзя считать мелочь

По народному календарю сегодня Весновей. Наши предки считали, что с 23 февраля земля начинает согреваться. В этот день обязательно водили хороводы и пели весенние песни, а женщины еще и топтали снег — давали понять зиме, что пора уходить. На Весновей откладывали начало многих важных дел. Считалось, что начатое сегодня непременно получится.