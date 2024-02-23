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Весновей: почему 23 февраля нельзя считать мелочь

Ростовская область, 23 февраля 2024. DON24.RU. Сегодня почитают память святого чудотворца Прохора Лебедника, который жил в Киево-Печерской лавре в конце Х века. Свое прозвище монах получил, потому что питался только хлебом из перетертой лебеды. Летом он готовил себе такую муку на целый год.
Источник: Don24.ru

Также затворник не пил ничего, кроме воды.

По народному календарю сегодня Весновей. Наши предки считали, что с 23 февраля земля начинает согреваться. В этот день обязательно водили хороводы и пели весенние песни, а женщины еще и топтали снег — давали понять зиме, что пора уходить. На Весновей откладывали начало многих важных дел. Считалось, что начатое сегодня непременно получится.

Во время веселья наблюдали за погодой. Считалось, что иней на деревьях к потеплению, а большие сосульки — к хорошему урожаю. Если же коты сворачивались клубком, то ждали похолодания.

В Прохоров день нельзя:

  • давать в долг соль и хлеб — своего добра лишишься,
  • убирать в доме — вместе с мусором можно вынести удачу и богатство,
  • обманывать — нечистая сила накажет лгуна,
  • есть рыбу — к болезни,
  • считать мелочь — лишишься крупных денег.

Именины сегодня отмечают Анна, Аркадий, Валентина, Василий, Галина, Геннадий, Герман, Григорий, Иван.

В этот день родились художник-абстракционист Казимир Малевич, космонавт, Герой Советского Союза Василий Лазарев, актер, режиссер, народный артист СССР Олег Янковский, раскрытый агент российской разведки, действовавший в США, Анна Чапман.