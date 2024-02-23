Весновей: почему 23 февраля нельзя считать мелочь

Также затворник не пил ничего, кроме воды.
По народному календарю сегодня Весновей. Наши предки считали, что с 23 февраля земля начинает согреваться. В этот день обязательно водили хороводы и пели весенние песни, а женщины еще и топтали снег — давали понять зиме, что пора уходить. На Весновей откладывали начало многих важных дел. Считалось, что начатое сегодня непременно получится.
Во время веселья наблюдали за погодой. Считалось, что иней на деревьях к потеплению, а большие сосульки — к хорошему урожаю. Если же коты сворачивались клубком, то ждали похолодания.
В Прохоров день нельзя:
- давать в долг соль и хлеб — своего добра лишишься,
- убирать в доме — вместе с мусором можно вынести удачу и богатство,
- обманывать — нечистая сила накажет лгуна,
- есть рыбу — к болезни,
- считать мелочь — лишишься крупных денег.
Именины сегодня отмечают Анна, Аркадий, Валентина, Василий, Галина, Геннадий, Герман, Григорий, Иван.
В этот день родились художник-абстракционист Казимир Малевич, космонавт, Герой Советского Союза Василий Лазарев, актер, режиссер, народный артист СССР Олег Янковский, раскрытый агент российской разведки, действовавший в США, Анна Чапман.