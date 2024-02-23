Пьяный прокопчанин угнал машину, чтобы комфортно в мороз добраться до дома

Выяснилось, что к жителю Новокузнецка у кафе обратился нетрезвый прокопчанин с просьбой довезти его до дома. Новокузнечанин отказал и зашёл на несколько минут в кафе, а когда вышел, обнаружил, что машины нет. Он оставил её на парковке с ключами в замке зажигания.