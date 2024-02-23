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Пьяный прокопчанин угнал машину, чтобы комфортно в мороз добраться до дома

Пока хозяин машины заходил в кафе на пару минут, рецидивист воспользовался ситуацией.

Кузбасские полицейские сообщают, что пьяный прокопчанин решил угнать чужой автомобиль, чтобы в мороз комфортно доехать до дома. К правоохранителям с заявлением об угоне «Киа Рио» обратился 35-летний новокузнечанин.

Выяснилось, что к жителю Новокузнецка у кафе обратился нетрезвый прокопчанин с просьбой довезти его до дома. Новокузнечанин отказал и зашёл на несколько минут в кафе, а когда вышел, обнаружил, что машины нет. Он оставил её на парковке с ключами в замке зажигания.

Вскоре угнанную машину обнаружили в частном секторе города. Подозреваемым оказался ранее неоднократно судимый 28-летний местный житель, который признался, что хотел поскорее добраться до дома.

Полицейские возбудили уголовное дело, санкции статьи предусматривают до 5 лет лишения свободы.