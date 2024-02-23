Концерт ко Дню защитника Отчества состоялся в Иркутском музыкальном театре

На благотворительном мероприятии «Путь к Победе!» в честь Дня защитника Отечества, проведенном в Иркутском областном музыкальном театре имени Н. М. Загурского, были собраны средств, которые будут направлены на поддержку военнослужащих в зоне Северо-Восточного направления.