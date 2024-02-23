Концерт ко Дню защитника Отчества состоялся в Иркутском музыкальном театре

На благотворительном мероприятии «Путь к Победе!» в честь Дня защитника Отечества, проведенном в Иркутском областном музыкальном театре имени Н. М. Загурского, были собраны средств, которые будут направлены на поддержку военнослужащих в зоне Северо-Восточного направления.
— Посетители могли посмотреть выставку в фойе театра, где были представлены 17 портретов женщин, чьи супруги и сыновья посвятили свои жизни служению Родине, — говорят в правительстве региона.
Также были показаны графические работы победителей регионального этапа художественного конкурса «Уголь земли русской», включающие портреты героев Северо-Восточного направления.