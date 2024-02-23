В Челябинске приземлился самолёт, летевший из Самары в Екатеринбург

В ночь на 23 февраля в Челябинск прибыл авиарейс Самара-Екатеринбург. Пассажиры самолёта сообщили E1.RU, что за час до вылета их поставили в известность о том, что их борт будет направлен в аэропорт Челябинска. Причём уведомление люди получили в виде СМС.