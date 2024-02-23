В Челябинске приземлился самолёт, летевший из Самары в Екатеринбург

В ночь на 23 февраля в Челябинск прибыл авиарейс Самара-Екатеринбург. Пассажиры самолёта сообщили E1.RU, что за час до вылета их поставили в известность о том, что их борт будет направлен в аэропорт Челябинска. Причём уведомление люди получили в виде СМС.
По расписанию самолет должен был вылететь из Самары 21 февраля в 23:15 по местному времени, и совершить посадку в Екатеринбурге — в 02:15. Однако вместо Екатеринбурга он прилетел в Челябинск. Спустя полчаса после прилёта пассажирам предоставили автобусы до Екатеринбурга.
Известно, что борт принадлежит Red Wings. Тем, кому удалось дозвониться на горячую линию компании, отвечали, что никакой информации по поводу изменения маршрута не имеется.