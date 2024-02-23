В Иркутске выбрали эскиз памятника павшим на Мамаевом кургане сибирякам

Установить такой памятник в Волгограде предложил в 2023 году председатель правления Иркутской областной общественной организации инвалидов внутренних войск органов Росгвардии Василий Рудюк. Идея была поддержана, объявили конкурс на лучший эскиз. На него поступило 30 заявок, во второй этап прошли 10 проектов. На заседании комиссии определили трёх победителей. На первом месте оказалась работа Сергея Демкова и Семена Ставцева. Второе место занял Даниил Гаршин. Третье место получил проект группы студентов второго курса ИРНИТУ.