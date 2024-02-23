23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди и порывистый ветер ожидаются сегодня в Беларуси, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сегодня будет облачно. Временами — осадки, в основном дождь. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер прогнозируется южный 5−10 м/с с порывами до 14 м/с.



Температура воздуха днем составит 3−8 градусов тепла, по югу — до плюс 10.-0-