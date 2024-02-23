Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

В Алматы завыли сирены — видео

В мегаполисе проводят сейсмотренировку.
Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 23 фев — Sputnik. В Алматы звучат сирены, так в городе проводится сейсмотренировка.

Ранее в департаменте по ЧС города сообщили, что в 10. 00 планируют задействовать городскую систему оповещения путем запуска сиренно-речевых установок, перехвата теле-, радиоканалов.

После оповещения люди должны покинуть здания.

Основная целью таких учений — повысить уровень подготовки населения к действиям в экстремальных ситуациях, чтобы люди заранее определили маршруты эвакуации, безопасные места, подготовили тревожные чемоданчики.

Безопасные места — это открытые площадки, подальше от линий электропередач и зданий.

В городе в рамках сейсмотренировки развернули все 384 пункта приема населения.

В департаменте по ЧС отметили, что проводимая городская сейсмотренировка не связана с каким-либо ожиданием (прогнозом) землетрясения.

Стоит отметить, что сегодня во всех регионах страны проводят сейсмотренировку.

МЧС рекомендует жителям не игнорировать оповещение и активно принять участие в учениях.