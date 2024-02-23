В Алматы завыли сирены — видео

АСТАНА, 23 фев — Sputnik. В Алматы звучат сирены, так в городе проводится сейсмотренировка.
Ранее в департаменте по ЧС города сообщили, что в 10. 00 планируют задействовать городскую систему оповещения путем запуска сиренно-речевых установок, перехвата теле-, радиоканалов.
После оповещения люди должны покинуть здания.
Основная целью таких учений — повысить уровень подготовки населения к действиям в экстремальных ситуациях, чтобы люди заранее определили маршруты эвакуации, безопасные места, подготовили тревожные чемоданчики.
Безопасные места — это открытые площадки, подальше от линий электропередач и зданий.
В городе в рамках сейсмотренировки развернули все 384 пункта приема населения.
В департаменте по ЧС отметили, что проводимая городская сейсмотренировка не связана с каким-либо ожиданием (прогнозом) землетрясения.
Стоит отметить, что сегодня во всех регионах страны проводят сейсмотренировку.
МЧС рекомендует жителям не игнорировать оповещение и активно принять участие в учениях.