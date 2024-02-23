Мэр Красноярска передал гуманитарный груз бойцам в Мариуполе

Глава Красноярска записал видеопоздравление к 23 февраля в Мариуполе. Там Владислав Логинов передал гуманитарный груз солдатам из «Сибирской дивизии». Он отметил, что увидел в глазах военных благодарность за поддержку.
Бойцам передали груз, который собирали сотрудники администрации, депутаты горсовета. Список необходимых вещей они формировали вместе с самими бойцами. Им в итоге привезли теплые вещи, продукты, а также все необходимое для выполнения боевых задач.
Отдельно стоит выделить письма защитникам. Их писали в красноярских школах. Воспитанники детсадов отправили на передовую свои рисунки. Солдаты отметили, это греет душу и по-настоящему помогает. Владислав Логинов отметил, что каждое теплое слово придает защитникам силы к победе.