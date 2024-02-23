Добровольческий отряд «Тигр» из Приморья получил почётную награду

Приморский добровольческий отряд «Тигр» удостоили памятного знака «Лучший добровольческий отряд Министерства обороны Российской Федерации», сообщил в своём Telegram-канале губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
Глава региона отметил, что это заслуженная награда ко Дню защитника Отечества.
Отряд «Тигр» создали в июле 2022 года, первое подразделение насчитывало 80 человек, а сейчас их порядка 500. За время существования службу в отряде прошли свыше 1500 добровольцев из 41 региона России.
Бойцы из отряда достойно показали себя в сражениях за Павловку, Никольское и Новомихайловку.