С 1 марта запрещается передвижение грузовиков в часы пик в столице

С 1 марта в Ташкенте в часы пик будет запрещено передвижение автотранспортных средств, предназначенных для грузоперевозок, отнесенных к категории N2, N3 и О4 с разрешённой максимальной массой более 10 тонн, следует из указа президента. Эта мера направлена на борьбу с пыльными бурями и смягчение их негативных последствий.