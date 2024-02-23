С 1 марта запрещается передвижение грузовиков в часы пик в столице

С 1 марта в Ташкенте в часы пик будет запрещено передвижение автотранспортных средств, предназначенных для грузоперевозок, отнесенных к категории N2, N3 и О4 с разрешённой максимальной массой более 10 тонн, следует из указа президента. Эта мера направлена на борьбу с пыльными бурями и смягчение их негативных последствий.
Отмечается, что указанное ограничение не применяется к грузовым транспортным средствам специальных служб, в том числе коммунального хозяйства, благоустройства и Вооруженных сил.
Категория N2 — транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие максимальную массу свыше 3,5 т, но не более 12 т.
Категория N3 — транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, максимальная масса которых превышает 12 т.
Категория О4 — прицепы, максимальная масса которых превышает 10 т.