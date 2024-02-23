В мэрии Новосибирска сообщили даты записи детей в первый класс: с 1 апреля по 30 июня

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в первый класс начнется с 6 июля и продолжится до заполнения доступных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. Подать заявление на зачисление в первый класс можно лично, отправив его по почте с уведомлением о вручении или через Единый портал государственных услуг.