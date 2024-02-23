В мэрии Новосибирска сообщили даты записи детей в первый класс: с 1 апреля по 30 июня

1 апреля 2024 года школы Новосибирска начнут принимать заявления на зачисление в первые классы. Для детей, не проживающих на территории, принадлежащей к школе, прием заявлений начнется позже — в июле 2024 года. Об этом сообщили в городском департаменте образования.
Для удобства родителей, школы имеют право установить расписание приема документов, которое должно быть опубликовано на сайте и информационном стенде учебного заведения. Согласно действующим правилам, первоочередность при приеме заявлений в первый класс отдается детям, имеющим приоритетное право на зачисление и проживающим на закрепленной территории. Заявления будут приниматься с 1 апреля по 30 июня текущего года.
Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в первый класс начнется с 6 июля и продолжится до заполнения доступных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. Подать заявление на зачисление в первый класс можно лично, отправив его по почте с уведомлением о вручении или через Единый портал государственных услуг.
Приоритетное право на зачисление в школу имеют дети, находящиеся на иждивении сотрудника полиции, сотрудников других правоохранительных органов, сотрудников, проходящих службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, противопожарной службе и таможенных органах. В список льготников, имеющих право на внеочередное зачисление в первый класс, также включены дети, чей отец погиб в ходе СВО, а именно: военнослужащие, добровольцы и сотрудники Росгвардии, сообщает издание «МК в Новосибирске».
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