Во сколько будет салют 23 февраля 2024 года в Новосибирске: время, место, перекрытия транспорта

Движение транспорта на время проведения праздничных мероприятий в честь 23 февраля будет ограничено. С 8 до 22 часов — от площади Инженера Будагова до парковки у административного здания на ул. Обской, 2. Пропускать на этом участке будут только военную технику и транспорт 41-й общевойсковой армии.