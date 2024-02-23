Во сколько будет салют 23 февраля 2024 года в Новосибирске: время, место, перекрытия транспорта

В День защитника Отечества сегодня вечером в Новосибирске запустят 30 залпов из четырёх гаубиц и четырёх салютных установок. Праздничный салют начнётся в 21:00 на Михайловской набережной (ул. Обская, 2).
Для обеспечения безопасности в праздничный день перекроют проезд по площади Инженера Будагова.
Движение транспорта на время проведения праздничных мероприятий в честь 23 февраля будет ограничено. С 8 до 22 часов — от площади Инженера Будагова до парковки у административного здания на ул. Обской, 2. Пропускать на этом участке будут только военную технику и транспорт 41-й общевойсковой армии.
С 20 до 22 часов по путепроводу на площади Инженера Будагова будут пропускать только общественный транспорт.
Напомним, ранее губернатор Андрей Травников поздравил жителей региона с 23 февраля.