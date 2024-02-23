В Приморье почтили память 8-летней Насти Луцишиной: 11 лет назад ее убили по пути домой

«Настюша, мы каждый год ходим к тебе с цветами, чтобы ты знала, что мы помним о тебе. Ты, наш ангел, ценой своей жизни дала надежду и веру многим в то, что их родных можно спасти. 11 лет мы боремся за каждую жизнь, отдавая каждый раз кусочек своих сердец», — написали в телеграм-канале «Примпоиска».
Волонтеры посетили могилу девочки и принесли цветы. Также они опубликовали трогательный видеоролик и письмо к погибшей.
Напомним, 10 лет назад восьмилетняя Настя возвращалась вечером домой после занятий по легкой атлетике. Тренировка тогда закончилась немного раньше, и девочка не стала дожидаться бабушку и решила пойти сама.
На ее поиски вышло больше 800 человек. 23 февраля ее тело было найдено в поле за городом. Позже выяснилось, что недалеко от дома девочку в машину позвал таксист. Мужчина решил ее изнасиловать и похитил. Однако педофил не смог надругаться над ребенком, но все равно убил.
Трапко был примерным семьянином, в день задержания жена родила ему дочь. Убийце дали 19 лет колонии строгого режима.