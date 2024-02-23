В Приморье почтили память 8-летней Насти Луцишиной: 11 лет назад ее убили по пути домой

«Настюша, мы каждый год ходим к тебе с цветами, чтобы ты знала, что мы помним о тебе. Ты, наш ангел, ценой своей жизни дала надежду и веру многим в то, что их родных можно спасти. 11 лет мы боремся за каждую жизнь, отдавая каждый раз кусочек своих сердец», — написали в телеграм-канале «Примпоиска».