В Узбекистане будут оповещать о пыльных бурях

Это предусмотрено указом президента Шавката Мирзиёева от 21 февраля, которым утверждена Государственная программа по реализации Стратегии «Узбекистан-2030» в 2024 году.
Согласно указу, с 1 марта 2024 года в регионах начнут внедрять практику оповещения населения при возникновении пыльных бурь и выявлении случаев превышения установленной нормы содержания мелких дисперсных частиц в атмосферном воздухе.
Кроме того, должно начаться регулярное информирование о необходимых профилактических мерах лиц, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями и болезнями дыхательных путей, а также других граждан, здоровье которых имеет высокую чувствительность к загрязнению воздуха..
Также с 1 марта внедряется обязательное требование по предотвращению поднятия в воздух частиц пыли и песка на строительных площадках размером 500 квадратных метров и более, путях въезда и выезда из них..
Напомним, в законодательство Узбекистана внесены конкретные основания для закрытия предприятий, загрязняющих воздух.