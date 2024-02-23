Штраф за просроченные продукты при фудшеринге составит до 1 млн рублей

В случае повторного нарушения с причинением вреда жизни и здоровью граждане будут оштрафованы на сумму до 5 тыс. рублей, должностные лица — до 40 тыс. рублей, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — до 50 тыс. рублей, юридические лица — до 1 млн рублей. Кроме того, на 90 суток может быть приостановлена деятельность лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и юридических лиц.