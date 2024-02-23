В Беларуси стадо овец арестовали у фермера за неуплату алиментов и штрафов

В Беларуси стадо овец арестовали у фермера за неуплату алиментов, штрафов, пошлин, пишет Sputnik.by.
Сообщается, что фермер из агрогородка, расположенного в Жлобинском районе, с 2021 года собрал приличную задолженность по штрафам, а также пошлинам и алиментам, однако это не мешало ему заниматься разведением овец. В сообщении сказано, что несколько дней назад по причине неуплаты долгов арестовали часть стада, но не изъяли.
По словам заместителя начальника отдела управления принудительного исполнения Оксаны Мороз, у фермера осталась одна взрослая особь, а также несколько маленьких овец.
— Что касается арестованных 15 животных, то пока они находятся у должника, но в случае неуплаты долгов будут оценены специалистами и реализованы в установленном порядке.
Она уточнила, что животных сможет приобрести любой желающий, добавив, что вырученные от продажи деньги пойдут на погашение долгов. Также отмечается, что мужчина не торопился возвращать долги. Так, в 2021 году у него арестовали и изъяли машину для погашения задолженности. Но это не смогло решить проблему. Фермер обратил в управление принудительного исполнения, сказав, что овцы нужны его семье для удовлетворения потребностей жизнедеятельности. Он также просил отменить акт ареста имущества. Со своей стороны, в управлении сказали, что обращение будет рассмотрено, а по итогам выдадут заключение.