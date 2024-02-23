В Беларуси стадо овец арестовали у фермера за неуплату алиментов и штрафов

Она уточнила, что животных сможет приобрести любой желающий, добавив, что вырученные от продажи деньги пойдут на погашение долгов. Также отмечается, что мужчина не торопился возвращать долги. Так, в 2021 году у него арестовали и изъяли машину для погашения задолженности. Но это не смогло решить проблему. Фермер обратил в управление принудительного исполнения, сказав, что овцы нужны его семье для удовлетворения потребностей жизнедеятельности. Он также просил отменить акт ареста имущества. Со своей стороны, в управлении сказали, что обращение будет рассмотрено, а по итогам выдадут заключение.