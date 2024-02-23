Радий Хабиров возложил цветы к Вечному огню в Уфе

От имени многонационального народа республики руководитель региона возложил цветы к памятнику, посвященному бессмертному подвигу Героев Советского Союза Александра Матросова и Миннигали Губайдуллина, у подножия которого горит Вечный огонь.
В мероприятии приняли участие почетные гости, ветераны Вооруженных сил, представители общественных организаций, горожане. После исполнения гимнов Российской Федерации и Республики Башкортостан участники церемонии почтили минутой молчания память защитников Отечества, не вернувшихся с полей сражений Великой Отечественной войны.
Напомним, открытие Парка Победы состоялось в 1947 году в честь победы над фашистами в Великой Отечественной войне. Свое официальное название парк получил после постройки памятника Матросову и Губайдуллину в 1980 году. Это событие было приурочено ко дню празднования 35-летия окончания войны.
Памятник двум Героям Советского Союза, совершившим сходные подвиги, славит мужество Солдата войны и в обобщенном, и в конкретном образе. Монумент, сооруженный в ознаменование 35-летия Победы советского народа над фашистской Германией и ставший символом воинской славы и бессмертия, был создан скульпторами Львом Кербелем, Николаем Любимовым и архитектором Георгием Лебедевым. Он представляет собой 25-метровый пилон, на котором закреплены бронзовые скульптурные портреты рядового Александра Матросова и лейтенанта Миннигали Губайдуллина, а выше — изображение Золотой Звезды. У подножия пилона — фигура солдата. Взметнувшаяся за его спиной плащ-палатка — будто пламя, огонь войны.
На подходе к памятнику уложено 8600 бетонных плит, каждая площадью в квадратный метр. Плиты окружают пьедестал из красного шлифованного гранита. Горельеф Героев весит две с половиной тонны, а фигура солдата — 11 тонн. Они отлиты на Мытищинском заводе художественного литья имени Белашовой. Общая территория с подходами, монументом, смотровыми площадками, клумбами и газонами занимает два гектара.
Следом в парке появились боевые технические машины, памятные оружия. Затем возникла аллея с именами башкирских героев, павших во время ВОВ. В 2000 году в парке начал свою работу Республиканский музей боевой славы.
8 мая 2010 года в парке состоялось торжественное открытие бюстов двух генералов: Героя России Минигали Шаймуратова и Героя Советского Союза Тагира Кусимова.