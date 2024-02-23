Радий Хабиров возложил цветы к Вечному огню в Уфе

Памятник двум Героям Советского Союза, совершившим сходные подвиги, славит мужество Солдата войны и в обобщенном, и в конкретном образе. Монумент, сооруженный в ознаменование 35-летия Победы советского народа над фашистской Германией и ставший символом воинской славы и бессмертия, был создан скульпторами Львом Кербелем, Николаем Любимовым и архитектором Георгием Лебедевым. Он представляет собой 25-метровый пилон, на котором закреплены бронзовые скульптурные портреты рядового Александра Матросова и лейтенанта Миннигали Губайдуллина, а выше — изображение Золотой Звезды. У подножия пилона — фигура солдата. Взметнувшаяся за его спиной плащ-палатка — будто пламя, огонь войны.