Что угрожает дельфинам-азовкам в Ростовской области, объяснил зоолог

Многие жители Ростовской области, бывая на берегу Азовского моря или Таганрогского залива, могут увидеть местную достопримечательность — дельфинов азовок. Или, как их правильно называют, морских свиней. Иногда их можно наблюдать и в Дону, но такое бывает не часто.
Кстати, некоторые, повидавшись с ними, загадывают желания. Еще есть те, кто верит в удачу после такой встречи.
О том, сколько сейчас дельфинов, что угрожает виду и почему в Азовском море не прижились тюлени, в эфире радио «Комсомольская правда — Ростов» на 89,8 FM рассказал ученый Сергей Дудкин.
ЧТО УГРОЖАЕТ.
Хоть Азовское море и не сильно богато дельфинами, но все же они есть — обычно, это морские свиньи или как их еще называют азовки. Сейчас их, по словам собеседника, насчитывается от трех до семи тысяч. К сожалению, более точных данных нет.
Еще иногда в Азовское море заходят из соседнего Черного их собратья белобочки. Их хоть и значительно больше — от 300 до 350 тысяч — но донским жителям на глаза они попадаются еще реже.
При этом, по словам специалиста, их численности может угрожать уменьшение количества рыбы, которую едят млекопитающие. А вот происходящее осолонение — безразлично.
ВИРУС ОЧЕНЬ СХОЖ С СОБАЧЬЕЙ ЧУМОЙ.
Но основная проблема — это распространение опасной болезни, вызываемой морбилливирусом. Ее серьезные вспышки происходят приблизительно раз в 11 лет. Одна из них идет последние 2−3 года. Этот вирус очень схож с собачьей чумкой. Однако, в отличие от домашних животных, дельфинам прививки сделать не получится.
— Это весьма заразная и губительная для дельфинов инфекция, — объясняет доцент кафедры зоологии Академии биологии и биотехнологии ЮФУ. — От этого заболевания гибнут многие особи: и взрослые, и детеныши. Однако те из них, которые все же выживают, получают иммунитет на всю жизнь, и популяция начинает цикл восстановления численности.
Однако вымирание дельфинам точно не грозит.
— Раньше в Черном море до 60-х годов был массовый промысел дельфинов. Их буквально убивали ради жира. Сейчас это запрещено. Афалина и азовка занесены в Красную книгу России, то есть находятся под запретом любого изъятия. Да и в отношении белобочки действует запрет на добычу.
Правда, млекопитающие все же могут гибнуть случайно, запутываясь в сетях и попадая в рыболовецкие тралы. Но убыль по этой причине не настолько высокая, чтобы это грозило вымиранием.
ПРО ТЮЛЕНЕЙ-МОНАХОВ.
К слову, раньше в Черном море обитали ластоногие морские млекопитающие — тюлени-монахи, которые также иногда заходили и в Азовское море. Но сейчас они считаются вымершим видом.
Последний раз этого одиночного хищника там видели в шестидесятых годах прошлого века.
А вот в Азовском море тюленю было очень сложно обитать — для их размножения нужны острова, где не бывает людей и других хищников.