В Узбекистане реализуют три новые программы в IT-сфере — подробности

Для этого предлагают внедрить программу «Zero Risk», направленную на широкое привлечение в регионы организаций-экспортеров IT-услуг. Участвующим в программе предприятиям на основе рекомендации IT-парка будут бесплатно предоставлять на срок до одного года неиспользуемые гособъекты. По истечении этого срока заключается прямой договор аренды. Кроме того, IT-парк будет предоставлять на такой же срок в бесплатное пользование технику и оборудование.