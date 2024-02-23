В Узбекистане реализуют три новые программы в IT-сфере — подробности

ТАШКЕНТ, 23 фев — Sputnik. Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией предложений по развитию инфраструктуры и экспорта IT-услуг, предусматривающих реализацию трех новых программ в данной сфере, сообщает пресс-служба президента.
Соответствующее поручение глава республики дал на видеоселекторном совещании в Минцифре в декабре прошлого года.
Как отмечалось, сегодня количество резидентов IT-парка достигло 1,7 тыс, в них работают 26 тыс. человек. В Стратегии «Узбекистан — 2030» предусмотрено увеличение числа резидентов в 10 раз, количества рабочих мест до 100 тыс., а также доведение объема экспорта в отрасли до $5 млрд.
Для этого предлагают внедрить программу «Zero Risk», направленную на широкое привлечение в регионы организаций-экспортеров IT-услуг. Участвующим в программе предприятиям на основе рекомендации IT-парка будут бесплатно предоставлять на срок до одного года неиспользуемые гособъекты. По истечении этого срока заключается прямой договор аренды. Кроме того, IT-парк будет предоставлять на такой же срок в бесплатное пользование технику и оборудование.
«Для развития деятельности этих предприятий также предусмотрен ряд льгот. Так, будут компенсироваться до 50% расходов участников программы на наем и повышение квалификации работников», — говорится в сообщении.
Кроме того, планируется осуществление программы «Local to Global» по содействию отечественным IT-компаниям в выходе на мировой рынок. Предусматривается компенсация до 50% расходов на эти цели, в том числе на участие в международных выставках и приглашение иностранных экспертов.
Также президенту рассказали о проекте «цифровой инклюзивности». В его рамках молодежь, женщины и лица с инвалидностью обучат навыкам оказания IT-услуг. Планируют создать 9 тыс. рабочих мест, в том числе обеспечить занятость около 5 тыс. женщин и лиц с инвалидностью.
В целом по итогам проекта «цифровой инклюзивности» обеспечат работой 25 тыс. человек.
Глава республики одобрил эти предложения, дав дополнительные указания по их эффективной реализации.