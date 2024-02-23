Губернатор Дмитрий Махонин поздравил жителей Прикамья с Днем защитника Отечества

«Мы выражаем искреннюю благодарность военнослужащим, ветеранам вооруженных сил, всем, кто защищал и продолжает защищать Родину. Среди них и наши земляки, которые сегодня отстаивают интересы страны в зоне проведения специальной военной операции. Гордимся их мужеством, стойкостью и силой духа. Мы всегда будем чтить подвиг ветеранов Великой Отечественной войны. Они подали пример истинного героизма и любви к Родине последующим поколениям офицеров, солдат, и всем нам».