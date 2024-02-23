Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Губернатор Дмитрий Махонин поздравил жителей Прикамья с Днем защитника Отечества

И поблагодарил всех, кто сегодня находится на боевом посту.
Источник: Портал Правительства Пермского края

23 февраля губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поздравил жителей региона с Днем Защитника Отечества. Он также высказал слова благодарности военнослужащим, ветеранам вооруженных сил, всем, кто защищал и продолжает защищать Родину. Слова главы региона приводят на сайте регионального правительства.

«Мы выражаем искреннюю благодарность военнослужащим, ветеранам вооруженных сил, всем, кто защищал и продолжает защищать Родину. Среди них и наши земляки, которые сегодня отстаивают интересы страны в зоне проведения специальной военной операции. Гордимся их мужеством, стойкостью и силой духа. Мы всегда будем чтить подвиг ветеранов Великой Отечественной войны. Они подали пример истинного героизма и любви к Родине последующим поколениям офицеров, солдат, и всем нам».

отметил Дмитрий Махонин

Отдельную благодарность губернатор края выразил работникам предприятий оборонно-промышленного комплекса, которые помогают обеспечивать боеспособность армии и безопасность страны.

«Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и счастья. Пусть рядом с вами всегда будут родные и близкие», — поздравил глава Прикамья.

праздники