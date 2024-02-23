Губернатор Куйвашев поздравил свердловчан с Днём защитника Отечества

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поздравил 23 февраля жителей региона с Днём защитника Отечества. Этот праздник несёт в себе глубокий смысл патриотизма, верности и мудества и является символом гордости за нашу Родину, говорится в поздравлении.
«Мы с гордостью и почтением вспоминаем всех воинов, кто давал отпор врагам, посягавшим на нашу землю. С благодарностью и уважением относимся к тем, кто сегодня хранит нерушимость российских границ».
Глава региона добавил, что власти подходят комплексно к патриотическому воспитанию молодёжи. Юную поросль учат ответственности за судьбу России и бережному отношению к своей стране.
Также руководитель области пожелал защитникам Отечества всех поколений благополучия, крепкого здоровья, а также успехов в жизни, труде и службе.