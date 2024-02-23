Смена часового пояса: сотовые операторы обратились к казахстанцам

Абоненты Activ/Kcell получили SMS-сообщения о возможных технических сбоях из-за перевода часов в ночь на 1 марта в Казахстане.
«Согласно постановлению правительства о переходе на часовой пояс UTC +5 в период с 29 февраля 23:00 (UTC +6) по 1 марта 06:00 (UTC +5) будут проводиться технические работы с возможным ограничением сервисов. Обращаем внимание, что на дополнительные сервисы могут влиять технические работы по изменению часового пояса, проводимые партнерами, такими как банки, госсервисы и прочее», — сообщила пресс-служба Activ.
В компании порекомендовали абонентам заранее оплатить тариф — до 29 февраля этого года «во избежание возможных ограничений в следствии технических работ в связи в переходном на новый часовой пояс». В пресс-службе оператора Tele2 корреспонденту Tengrinews.kz сообщили, что тоже не исключают временных изменений в работе сервисов.
«Там не столько сбои, сколько ночные работы по переключению биллинговых систем, что, возможно, создаст ночью кратковременные прерывания в работе некоторых сервисов. Надеемся на понимание со стороны абонентов. Оператор приложит все усилия для того, чтобы данные изменения прошли как можно более комфортно для наших абонентов», — отметили в Tele2.
В компании Beeline также готовят оповещение для клиентов. Информацию обещали предоставить позднее.
Напомним, Казахстан переходит на единое время. Стрелки часов совсем скоро должна перевести большая часть населения республики. Это произойдет в ночь с 29 февраля на 1 марта 2024 года.
Ранее министр просвещения Гани Бейсембаев допустил изменение времени начала школьных занятий в регионах Казахстана на фоне перехода на единый часовой пояс. Каждый акимат будет принимать решение самостоятельно.