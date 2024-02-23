Смена часового пояса: сотовые операторы обратились к казахстанцам

«Там не столько сбои, сколько ночные работы по переключению биллинговых систем, что, возможно, создаст ночью кратковременные прерывания в работе некоторых сервисов. Надеемся на понимание со стороны абонентов. Оператор приложит все усилия для того, чтобы данные изменения прошли как можно более комфортно для наших абонентов», — отметили в Tele2.