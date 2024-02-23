Рыцарский турнир, фильм, фестиваль: куда сходить в Казани 23 — 25 февраля?

Где побывать казанцам всей семьей в День защитника Отечества в этом году?
Национальный музей Республики Татарстан.
23 февраля.
11.00−13.30 Интерактивная программа от Владислава Хабарова «Воин на времена» (7+). Вы окажетесь «в шкуре» воинов разных эпох. Пройдете испытания, которые проходили воины эпохи бронзы, воины Золотой Орды и русских княжеств, солдаты наполеоновской эпохи и Великой Отечественной войны.
По билету в музей.
14.00−15.30 «Живые голоса истории» (7+) — театрализованная экскурсия — в залах музея вы встретите персонажей разных эпох, которые и станут вашими экскурсоводами.
По прейскуранту.
24 февраля.
12.00−14.30 «Наедине с историей» (7+) — иммерсивная экскурсия для сборных групп с ожившими персонажами, каждый из которых расскажет, как и чем он жил.
По прейскуранту.
25 февраля.
14.00. Лекция «Хазарский каган, Алмуш и варяги» (14+).
Ведущий Владислав Хабаров представит свою трактовку истории от арабского автора Аль Максуди. Викинги, русы, варяги, арабские гулямы, мусульманская гвардия хазарского кагана и булгарские алыпы сошлись в этой кровавой схватке. Кровная месть, огромная добыча и религия смешались воедино.
Ул. Кремлёвская, 2.
По билетам в музей.
ДК имени Ленина.
23 февраля.
C 12.00 до 18.00 Военно-исторический фестиваль «Под Знаменем Отечества» (7+).
Гости смогут погрузиться в самые разные исторические периоды России, почувствовать себя полноправным участником определенной эпохи, познакомиться с культурой и бытом военных и гражданских лиц. Главным событием дня станет захватывающий рыцарский турнир. Мастера исторического фехтования — и мужчины и женщины — продемонстрируют невероятное мастерство владения мечом и щитом.
Вход свободный.
ул. Копылова, 2А.
Галерея современного искусства.
23 февраля.
12. 00, лекторий показ фильма «Ёлка без огней» (7+).
В основу картины легли недавно найденные записки 11-летней ленинградской школьницы Анелии Комарчевой. В декабре 1942 года она вела дневник, находясь в госпитале осажденного города. Кроме дневниковых записей в тетради есть и авторские стихи девочки — некоторые из них также вошли в фильм.
Вход свободный.
ул. Карла Маркса, 57.