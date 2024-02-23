Рыцарский турнир, фильм, фестиваль: куда сходить в Казани 23 — 25 февраля?

В основу картины легли недавно найденные записки 11-летней ленинградской школьницы Анелии Комарчевой. В декабре 1942 года она вела дневник, находясь в госпитале осажденного города. Кроме дневниковых записей в тетради есть и авторские стихи девочки — некоторые из них также вошли в фильм.