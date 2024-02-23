Земляной вал оборудовали в Ленинском округе Иркутска из-за подтоплений

Из-за повышения уровня воды в Ангаре в Ленинском округе Иркутска проводятся работы, чтобы не допустить подтопления. По поручению мэра города Руслана Болотова на территории ввели режим повышенной готовности и организовали круглосуточный мониторинг, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии города.
Сегодня, 23 февраля, состоялось областное заседании КЧС под руководством первого замгубернатора региона Романа Колесова.
«Для недопущения выхода воды на дорогу оборудован земляной вал от улицы 7-й Светлой до улицы 9-й Светлой СНТ “Ангара-3”. Сегодня ночью силами МУП “Иркутскавтодор” уровень дороги подняли длиной 100 метров по улице Набережной и возвели земляной вал 20 метров. Для этого использовали 960 тонн гравия, в работах задействовано 11 единиц техники и 15 человек. Сделан подворовой обход: жители предупреждены и проинформированы о возможном развитии событий, — отметил Андрей Южаков.
Ведется круглосуточное дежурство. МУП «Иркутскавтодор» отсыпает отсевом дорогу, ведущую из Иркутска на станцию Батарейную.