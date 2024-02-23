Земляной вал оборудовали в Ленинском округе Иркутска из-за подтоплений

«Для недопущения выхода воды на дорогу оборудован земляной вал от улицы 7-й Светлой до улицы 9-й Светлой СНТ “Ангара-3”. Сегодня ночью силами МУП “Иркутскавтодор” уровень дороги подняли длиной 100 метров по улице Набережной и возвели земляной вал 20 метров. Для этого использовали 960 тонн гравия, в работах задействовано 11 единиц техники и 15 человек. Сделан подворовой обход: жители предупреждены и проинформированы о возможном развитии событий, — отметил Андрей Южаков.