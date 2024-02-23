В Крыму дадут артиллерийские салюты в честь Дня защитника Отечества

Артиллерийский салют дадут в соответствии с приказом главы Минобороны Сергея Шойгу в пятницу, 23 февраля, в 21:00.
Кроме того, а честь Дня защитника Отечества артиллерийские салюты прозвучат в Москве, Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге, Смоленске, Туле, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, армий и Каспийской флотилии.
«Артиллерийский салют будет произведен тридцатью холостыми залпами. В 21.00 флот отсалютует нашим героям», — уточнил в своем Telegram-канале Развожаев.
Также он попросил жителей и гостей города не опасаться громких звуков.
23 февраля в России отмечается День защитника Отечества, день воинской славы страны.
Праздник берет начало в эпоху СССР — тогда 23 февраля ежегодно отмечался как всенародный праздник — День Советской Армии и Военно-Морского Флота.