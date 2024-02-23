В Крыму дадут артиллерийские салюты в честь Дня защитника Отечества

Кроме того, а честь Дня защитника Отечества артиллерийские салюты прозвучат в Москве, Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге, Смоленске, Туле, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, армий и Каспийской флотилии.