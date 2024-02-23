Расписание движения поездов изменится на Курском и Рижском направлениях МЦД-2 в праздники

«24 февраля с утра и до 16:00 не будут ходить поезда на участке от станции “Красный Балтиец” до “Курской”. Кроме того, до станций “Гражданская”, “Дмитровская”, “Марьина Роща”, “Рижская”, “Площадь трех вокзалов” МЦД-2 и обратно составы также не будут курсировать. На участке от “Марьиной Рощи” до “Курской” следует выбирать альтернативные маршруты на МЦД-4. В остальное время на Рижском направлении отменили некоторые поезда. Большая часть железнодорожного транспорта со стороны Нахабино следует от (либо до) станций “Стрешнево”, “Красный Балтиец”. Интервалы движения будут увеличены до одного часа, а с утра 24 февраля до 16:00 — до двух часов», — говорится в сообщении.