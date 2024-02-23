Расписание движения поездов изменится на Курском и Рижском направлениях МЦД-2 в праздники

«24 февраля с утра и до 16:00 не будут ходить поезда на участке от станции “Красный Балтиец” до “Курской”. Кроме того, до станций “Гражданская”, “Дмитровская”, “Марьина Роща”, “Рижская”, “Площадь трех вокзалов” МЦД-2 и обратно составы также не будут курсировать. На участке от “Марьиной Рощи” до “Курской” следует выбирать альтернативные маршруты на МЦД-4. В остальное время на Рижском направлении отменили некоторые поезда. Большая часть железнодорожного транспорта со стороны Нахабино следует от (либо до) станций “Стрешнево”, “Красный Балтиец”. Интервалы движения будут увеличены до одного часа, а с утра 24 февраля до 16:00 — до двух часов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на Курском направлении некоторые поезда также отменили, остальные следуют только от (либо до) Курского вокзала. Интервалы движения будут увеличены до 30 минут. Помимо этого, у ряда поездов изменится количество остановок.
С вечера пятницы до утра воскресенья по очереди закроют пути между станциями «Курская» и «Красный Балтиец» — в это время поезда на этом участке будут следовать по одному пути. 24 февраля с утра до 16:00 закроют обе линии. Во время изменений будут модернизировать инфраструктуру на станции «Рижская». Для поездок в центр пассажиров просят пользоваться пересадками на метро, на направления Московского центрального кольца, а также наземным транспортом.