Где и во сколько в Самаре 23 февраля 2024 года будет салют?

По традиции, в честь дня Российской армии и флота, 23 февраля 2024 года в Самаре запустят салют. Как и в прошлые годы, праздничные залпы раздадутся на первой очереди набережной, между Некрасовским и Вилоновским спуском (улица Максима Горького, от улицы Некрасовской до улицы Вилоновской).