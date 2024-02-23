Где и во сколько в Самаре 23 февраля 2024 года будет салют?

По традиции, в честь дня Российской армии и флота, 23 февраля 2024 года в Самаре запустят салют. Как и в прошлые годы, праздничные залпы раздадутся на первой очереди набережной, между Некрасовским и Вилоновским спуском (улица Максима Горького, от улицы Некрасовской до улицы Вилоновской).
Праздничный артиллерийский салют начнется в 21.00 и продлится около 20 минут. Гаубицы дадут 30 залпов, а в небо запустят более 350 фейерверков «Вега» и «Ассоль».
Дополнительного транспорта в этот день не предусмотрено, до набережной можно будет доехать общественным транспортом. От Железнодорожного вокзала — трамваями № 1, 16, маршрутка № 226, 46, 80, 492, 392, 21 м, 347 автобусом № 24.
Напоминаем, что 23 февраля в Самаре по прогнозу будет холодно, днем до — 13 градусов, вечером температура опустится до — 20 градусов, юго-восточный ветер будет дуть со скоростью до 7 м/с, рядом с Волгой — сильнее.