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Последние зимние выходные в Узбекистане будут холодными

По прогнозу синоптиков, температура воздуха будет ниже нормы, в некоторых регионах пройдут дожди и снег.
Сейчас в Ричмонде: +12° 6 м/с 50% 748 мм рт. ст. +9°
Источник: Uznews

По данным Узгидромета, в пятницу и выходные дни по территории Узбекистана сохранится относительно холодная погода с температурой воздуха на 3−5 градусов ниже нормы. Ночью температура воздуха будет в пределах 0…-5, местами — до +2 градусов. Днем 23 февраля температура воздуха составит +2…+7, 24—25 февраля — 0…+5 градусов, по северу ночью — −7…-12, днем — 0…+5 градусов.

23 февраля по территории республики ожидается погода без осадков, лишь по Ташкентской области местами осадки в виде дождя и снега.

24—25 февраля осадки преимущественно в виде снега временами пройдут по большинству областей республики, лишь по Республике Каракалпакстан, Хорезмской, Сурхандарьинской областям осадков не ожидается. .В горных районах временами снег. Лавиноопасно. Местами по республике туман. Ветер восточный 7−12 м/с, 24—25 февраля возможно усиление до 15−18 м/с. На дорогах местами гололедица.

В столице в пятницу днем временами небольшие осадки в виде дождя и снега. Температура составит +3…+5 градусов.

В субботу временами пройдет снег. Ветер западный 5−10 м/с. Температура ночью составит −1…+1, днем — +1…+3 градуса.

В воскресенье возможны небольшие осадки в виде дождя и снега. Температура ночью составит −3…-5, днем — +2…+4 градуса..В ночные и утренние часы возможен туман. Ветер восточный 3−8 м/с.