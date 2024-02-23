Последние зимние выходные в Узбекистане будут холодными

По данным Узгидромета, в пятницу и выходные дни по территории Узбекистана сохранится относительно холодная погода с температурой воздуха на 3−5 градусов ниже нормы. Ночью температура воздуха будет в пределах 0…-5, местами — до +2 градусов. Днем 23 февраля температура воздуха составит +2…+7,
23 февраля по территории республики ожидается погода без осадков, лишь по Ташкентской области местами осадки в виде дождя и снега.
В столице в пятницу днем временами небольшие осадки в виде дождя и снега. Температура составит +3…+5 градусов.
В субботу временами пройдет снег. Ветер западный 5−10 м/с. Температура ночью составит −1…+1, днем — +1…+3 градуса.
В воскресенье возможны небольшие осадки в виде дождя и снега. Температура ночью составит −3…-5, днем — +2…+4 градуса..В ночные и утренние часы возможен туман. Ветер восточный 3−8 м/с.