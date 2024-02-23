Последние зимние выходные в Узбекистане будут холодными

По данным Узгидромета, в пятницу и выходные дни по территории Узбекистана сохранится относительно холодная погода с температурой воздуха на 3−5 градусов ниже нормы. Ночью температура воздуха будет в пределах 0…-5, местами — до +2 градусов. Днем 23 февраля температура воздуха составит +2…+7, 24—25 февраля — 0…+5 градусов, по северу ночью — −7…-12, днем — 0…+5 градусов.