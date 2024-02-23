Праздник при свечах: В Кишиневе сотни горожан останутся без электричества в пятницу, 23 февраля 2024 — публикуем адреса

Поставщик электроэнергии Premier Energy сообщает о плановых отключениях электричества в Кишиневе в пятницу, 23 февраля 2024.
Ботаника
бул. Дачия, 58 — с 09:20 до 12:20.
бул. Дачия, 12/2, Х. Ботева, 4/3, 7/3, 9/2, 9/3, 11/1, 11/2, 13/2, 15/2, 17, 19/1, 19/2, 19/3, 19/5, 29 — с 13:00 до 17:00.
ул. А. Пумнул, 24, 118−126, 131−133, 133/1, 153A, 181, пер. А. Пумнул, 114−134, 129−145, 138−150, 183V, Кришана, 110−112, бул. Дачия, 24, 24/1, 24/2, Марамуреш, 109, бул. Траян, ⅓, 2, 2/1, 2/2, 4 — с 09:00 до 13:00.
Рышкановка
ул. А. Руссо, 9/3, 9/6, 11/1 — с 09:00 до 16:00.
ул. Киев, 8/1, 16/6, Н. Димо, 7, 7/3, Пажурий, 20/3, 2/2, 28/3, 28/4, 32, 34, Зимбрулуй, 8, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5, 8/6, 8/7, 8/8, 8/10, 10, 10A, 10/1, 10/3, 10/4, 10/5, 10/6, 10/7, 10/8, 10/51, 10/52, 11 — с 09:15 до 17:00.
Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы.
За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022−43−11−11.