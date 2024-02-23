Праздник при свечах: В Кишиневе сотни горожан останутся без электричества в пятницу, 23 февраля 2024 — публикуем адреса

ул. А. Пумнул, 24, 118−126, 131−133, 133/1, 153A, 181, пер. А. Пумнул, 114−134, 129−145, 138−150, 183V, Кришана, 110−112, бул. Дачия, 24, 24/1, 24/2, Марамуреш, 109, бул. Траян, ⅓, 2, 2/1, 2/2, 4 — с 09:00 до 13:00.