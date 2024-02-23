Слонимскую синагогу продали на аукционе за 42 рубля

Теперь перед покупателем стоит задача за два года разработать проект восстановления здания или капитального ремонта. При этом требуется сохранить его стилистические и конструктивные особенности и получить все необходимые экспертизы. А за пять лет новый владелец должен будет ввести здание в эксплуатацию.