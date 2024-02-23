Стало известно, что Слонимскую синагогу продали на аукционе за 42 рубля, сообщает Белорусская универсальная товарная биржа.
Согласно информации, аукцион состоялся 22 февраля 2024 года. Синагога был продана единственному претенденту на покупку, по этой причине ее цена оказалась символической.
Теперь перед покупателем стоит задача за два года разработать проект восстановления здания или капитального ремонта. При этом требуется сохранить его стилистические и конструктивные особенности и получить все необходимые экспертизы. А за пять лет новый владелец должен будет ввести здание в эксплуатацию.