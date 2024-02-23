Студенты Иркутска подписали поздравительные открытки для бойцов СВО

— Мэр города, Руслан Болотов, подчеркнул важность того, что молодое поколение выражает признательность и поддержку военным, защищающим нашу Родину. Каждая открытка наполнена теплыми словами, пожеланиями сил и мужества, чтобы напомнить бойцам, что их дома любят и ждут, — говорят в администрации.