Студенты Иркутска подписали поздравительные открытки для бойцов СВО

Студенты первокурсники юридического факультета университета на берегу Байкала под руководством Ольги Семеновой, преподавателя кафедры иностранных языков, создали поздравительные открытки для военнослужащих, находящихся в зоне спецоперации. Эти сердечные пожелания будут отправлены на передовую вместе с гуманитарной помощью, собранной местными жителями.
— Мэр города, Руслан Болотов, подчеркнул важность того, что молодое поколение выражает признательность и поддержку военным, защищающим нашу Родину. Каждая открытка наполнена теплыми словами, пожеланиями сил и мужества, чтобы напомнить бойцам, что их дома любят и ждут, — говорят в администрации.
На иллюстрациях открыток изображены красивейшие виды Иркутска, созданные иркутским фотографом Александром Шудыкиным. Его произведения с изображениями родных мест неоднократно доставлялись в зону военных действий.