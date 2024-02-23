Зона платной парковки в Петербурге расширяться не будет, тарифы останутся прежними

«Работа по созданию зоны ЕГПП завершена, сейчас идет корректировка ее функционирования, совершенствуется процедура оформления парковочных разрешений».
Кроме того, сейчас специалисты работают над усовершенствованием мобильного приложения. Также расширяется перечень льготных категорий, введения поминутная оплата.
Ранее «МК в Питере» писал, что комитет по транспорту Петербурга предложил улучшения работы платного парковочного пространства в 2024 году. С докладом в рамках заседания комиссии по транспорту ЗакС выступил заместитель председателя комитета Дмитрий Ваньчков.