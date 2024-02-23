Зона платной парковки в Петербурге расширяться не будет, тарифы останутся прежними

Ранее «МК в Питере» писал, что комитет по транспорту Петербурга предложил улучшения работы платного парковочного пространства в 2024 году. С докладом в рамках заседания комиссии по транспорту ЗакС выступил заместитель председателя комитета Дмитрий Ваньчков.