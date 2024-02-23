Популярную томатную пасту из России запретили продавать в Беларуси

В сообщении сказано, что под запрет попала томатная паста натуральная экстра от бренда Ekoland, производство которого расположено в Брянской области России. Специалистами при проверке были обнаружены запрещенные вещества, которые не указаны в маркировке. Это синтетические красители тартразин (Е102), желтый солнечный закат FCF (Е110), а также красный очаровательный АС (Е129). Кроме того, также выявили консерванты бензойной и сорбиновой кислоты. Кроме того, в ведомстве сказали, что массовая доля сухих веществ составила 11,2% при норме не менее 25%. Данный продукт, уточнили в Госстандарте, не является томатной пастой.