Минниханов опубликовал видео в честь Дня защитника Отечества

«Вооруженные силы России — это настоящая кузница защитников Отечества. Наши солдаты и офицеры славятся во всем мире своим мужеством и отвагой. Придет время — сыновья придут им на смену. Вы подрастете и тоже станете защитниками Отечества!», — сказал отец.