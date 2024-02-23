Более 5 тысяч казахстанцев обратились в Конституционный суд: о чем они просят

АСТАНА, 23 фев — Sputnik. Председатель Конституционного суда Эльвира Азимова отчиталась президенту Касым-Жомарту Токаеву о работе ведомства, сообщает пресс-служба Акорды.
В течение прошлого года в Конституционный суд поступило более пяти тысяч обращений, из которых 99% — обращения граждан.
В своих обращениях казахстанцы поднимали вопросы о судебных актах, правомерности действий должностных лиц и судей, о видах и условиях уголовного наказания, соблюдении прав человека в рамках уголовного преследования, защите прав в трудовых и административно-правовых отношениях.
Основной подход всех государств, в которых действуют конституционные суды, — не ограничивать граждан в доступе к конституционному правосудию и исключить финансовые барьеры. В связи с этим в декабре 2023 года президент подписал закон, обнуляющий госпошлину за обращение в Конституционный суд.
В прошлом году Конституционным судом были проверены 558 норм права, по итогам проверок рекомендовано внесение изменений в 29 НПА. Также Конституционным Судом даны рекомендации по пересмотру отдельных норм Уголовно-процессуального, Налогового кодексов и ряда законов.
В настоящее время правительством и уполномоченными органами исполнено более 16% рекомендаций.
Президент подчеркнул, что итоги работы Конституционного суда за 2023 год показали, что его создание и работа отвечают запросам общества и государства по обеспечению верховенства Конституции Республики Казахстан и защите прав и свобод человека и гражданина.