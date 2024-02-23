Более 5 тысяч казахстанцев обратились в Конституционный суд: о чем они просят

Основной подход всех государств, в которых действуют конституционные суды, — не ограничивать граждан в доступе к конституционному правосудию и исключить финансовые барьеры. В связи с этим в декабре 2023 года президент подписал закон, обнуляющий госпошлину за обращение в Конституционный суд.