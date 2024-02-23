Электрички и бесплатные шаттлы: как добраться до «Игр будущего»

Введено восемь дополнительных рейсов электропоездов до аэропорта, которые курсируют по этому маршруту в дополнение к 20 регулярным рейсам. Электрички двигаются без промежуточных остановок. Они продолжат перевозить участников и гостей игр до 4 марта.