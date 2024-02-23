Возложения цветов, концерты и турниры: какие патриотические мероприятия пройдут в Краснодаре к 23 Февраля

Ранее «Новая Кубань» сообщала, что Сочи ожидает на выходные с 23 по 25 февраля порядка 110 тысяч гостей. При этом загрузка гостиничной сферы города составит около 70 процентов. К празднику администрация курорта также подготовила событийный календарь, чтобы создать атмосферу единства и торжества.