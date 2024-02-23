Возложения цветов, концерты и турниры: какие патриотические мероприятия пройдут в Краснодаре к 23 Февраля

Так, в день праздника, 23 февраля, краснодарцы смогут принять участие в возложении цветов у памятников, посвященных героям Великой Отечественной войны. А у Вечного Огня будет нести вахту почетный караул.
В тот же день в спортивном комплексе «Знаменский» состоится фестиваль единоборств ударно-борцовского стиля. Кроме того, с 23 по 24 февраля во Дворце спорта «Олимп» пройдет юношеский командный турнир по дзюдо и самбо.
Там же 23 февраля в 10:00 проведут фестиваль для участников СВО. Также с 22 по 25 февраля в Детском шахматном клубе на улице Проезд 1-й Линии, 44/1 проходит турнир по шахматам.
Помимо этого, 24 февраля в школе № 66 проведут военно-спортивный турнир имени Никиты Мальковского и Андрея Присеко.
Ранее «Новая Кубань» сообщала, что Сочи ожидает на выходные с 23 по 25 февраля порядка 110 тысяч гостей. При этом загрузка гостиничной сферы города составит около 70 процентов. К празднику администрация курорта также подготовила событийный календарь, чтобы создать атмосферу единства и торжества.