Сергей Собянин поздравил ветеранов и военнослужащих с Днем защитника Отечества

— 23 февраля мы отдаем дань глубокого уважения ветеранам Великой Отечественной войны, которые разгромили фашистов, отстояли свободу и независимость нашей страны, — написал он в своем Telegram-канале.
Глава города подчеркнул, что праздник является символом героической истории армии и флота, связывающим поколения защитников Родины.
Мэр отметил, что сейчас армия сражается за суверенитет и безопасность России, проявляя мужество и стойкость в бою. Собянин подчеркнул, что участники спецоперации на Украине стоят в одном ряду с отважными защитниками прошлых лет.
Также мэр столицы ранее рассказал, что Мосгаз провел профилактику Вечного огня в преддверии Дня защитника Отечества.
Столичные культурные площадки также подготовили масштабную программу ко Дню защитника Отечества. Мероприятия стартовали накануне праздника и продлятся до конца выходных дней. В период праздничных дней, с 23 по 25 февраля, жители и гости столицы смогут посетить лекции и полезные занятия, выставки и спектакли, а также потанцевать на льду.