Сергей Собянин поздравил ветеранов и военнослужащих с Днем защитника Отечества

Столичные культурные площадки также подготовили масштабную программу ко Дню защитника Отечества. Мероприятия стартовали накануне праздника и продлятся до конца выходных дней. В период праздничных дней, с 23 по 25 февраля, жители и гости столицы смогут посетить лекции и полезные занятия, выставки и спектакли, а также потанцевать на льду.